Canuti: “Inter agguerrita e rinforzata. Eriksen? Sono contento quando i giocatori…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Nazzareno Canuti parla del derby in programma tra sette giorni. Questo il commento dell’ex nerazzurro: ““Il Milan senza il pubblico è cresciuto, forse gli ha giovato giocare senza patemi ha trovato l’equilibrio. Quando arrivi secondo, l’anno successivo la speranza è quella di giocartela, la favorita è ancora la Juve, nerazzurri agguerriti e rinforzati, ma Atalanta non è da meno. Certo questo Covid non ci voleva, falsa un po’ le cose. Sono contento quando i giocatori si arrabbiano se non giocano come ha fatto Eriksen, dimostrano di tenerci“.

(Radio Sportiva)