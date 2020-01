Canuti: “Mi aspetto cose migliori nel girone di ritorno, Conte terrà in considerazione…”

Nazzareno Canuti ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari: “Una vetrina importante per chi gioca oggi, Conte ne terrà conto. Penso che dovranno mettere a fuoco bene questa cosa. L’Inter arriva benissimo a questa gara, abbiamo avuto la sfortuna degli infortuni. Prima della stagione nessuno pensava che l’Inter sarebbe stata seconda. Nel girone di ritorno penso che vedremo anche cose migliori. Tanti giocatori nuovi che giocano e devono farsi vedere. Sabato è stata una partitaccia, nel secondo tempo non riuscivamo a fare qualcosa di buono. Gli infortuni hanno pesato molto su quello che poteva fare la squadra. Al ritorno faremo sicuramente 6-7 punti in più di quanti ne abbiamo fatti nel girone di andata”.

(Inter TV)