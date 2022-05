Milan, caos biglietti: venduti ai milanisti i ticket destinati ai tifosi dell’Atalanta

Il Corriere della Sera segnala che anche i 4mila biglietti destinati ai tifosi bergamaschi sono stati venduti a tifosi rossoneri

Non è la prima volta che succede, era accaduto anche per la gara del Milan contro la Fiorentina. E per la partita con l'Atalanta (in programma il 15 maggio alle 18) sono andati tutti esauriti i biglietti per un posto a San Siro. Il Corriere della Sera racconta che sono terminati anche i circa 4 mila tagliandi a disposizione per i tifosi ospiti. Una sfida scudetto importante anche per i bergamaschi che devono ancora mettere a punto la qualificazione in Europa.