Caso Onana, in Camerun è caos: “Telefonata dall’alto, resterà in Nazionale”

È stata una giornata pienissima quella di Onana. Dopo una lite con il ct del Camerun Song, non ha giocato nella partita contro la Serbia e in serata è arrivata la sua sospensione ufficiale dalla Nazionale, almeno momentaneamente. In Camerun però siamo al caos. Perché c'è anche chi scrive che in realtà il calciatore non ha ancora lasciato la Nazionale.