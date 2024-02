"De Laurentiis è deciso ma vuole aspettare; vuole farlo ma non lo fa. É in bilico, anche lui. All’ amico di famiglia — così spesso ha definito Mazzarri — riserva un trattamento diverso: gli concede l’ultima possibilità in Champions contro il Barcellona. Lo sanno anche i giocatori, e viene da chiedersi se sposeranno la causa del tecnico che finora non hanno appoggiato in maniera convinta oppure proveranno a salvare la loro di faccia. Nello spogliatoio si insinua con insistenza il seme del malcontento. Elmas si allena spesso da solo in palestra perché gioca poco e vuole andar via e alla fine ci riesce. Zielinski ha la testa altrove perché ha rifiutato il rinnovo e vuole l’Inter. Osimhen fa le bizze prima del nuovo contratto, lo ottiene e va in Coppa d’Africa per un mese. Torna in ritardo, poi decide che non è in forma per giocare. Tutto consentito (da chi?): i compagni, stufi, rivendicano gli stessi privilegi".