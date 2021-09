Capello: “Addio Lukaku? Serie A ridimensionata ma bisogna dar merito a…”

Le parole del tecnico: "Il campionato italiano sarà anche ridimensionato ma di fatto è come se fosse un enorme centro tecnico per la preparazione dei giocatori"

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così degli addii alla Serie A di Donnarumma, Lukaku e Cristiano Ronaldo: «No, però bisogna dar merito agli allenatori che li hanno formati o valorizzati. Il campionato italiano sarà anche ridimensionato ma di fatto è come se fosse un enorme centro tecnico per la preparazione dei giocatori. Il successo azzurro agli Europei lo conferma».