Capello: “Bayern ha velocità unica. L’Inter si è mossa con lentezza. Ho sentito…”

Al termine di Inter-Bayern Monaco, dagli studi di Sky Sport Fabio Capello ha commentato la gara. Queste le dichiarazioni dell'ex tecnico: "Il Bayern ha una velocità unica, l'Inter si è mossa con lentezza. Qualità diversa, pressing diverso, altro calcio, dobbiamo imparare da questo. n questo momento il pressing che fail Bayern e la velocità con cui gioca, sarà un problema per tutti batterla. Sono difficili da affrontare, quando giochi contro queste squadre se non la giochi di prima vai in difficoltà. L'Inter non può giocare con questa velocità. Ho sentito una cosa, l'ossessione batte il talento, ma l'ossessione senza il talento il secondo gol del Bayern non lo fai".