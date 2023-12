Capello: “Lautaro e Thuram coppia perfetta. Calhanoglu dirige, ma io ho un pallino…”

CENTROCAMPO — La partita si giocherà al centro. Se l'Inter riuscirà a non far giocare Lobotka, pressandolo forte, il Napoli potrebbe andare in difficoltà. Mazzarri poi dovrà stare molto attento a non scoprirsi perché la qualità che ha il centrocampo dell'Inter non ce l'ha nessuno in Italia. Calhanoglu dirige l'orchestra, ma poi ci sono le mezzali che sanno inserirsi con i tempi giusti e sono sempre pericolose. Barella e Mkhitaryan sanno arrivare con facilità in area di rigore. Inzaghi dovrà avere una attenzione elementare, andare sempre a raddoppiare su Kvara: sulle distanze non avrà problemi, l'Inter non lascia mai spazi avendo i tre centrali dietro bloccati.

ATTACCO — Il recupero di Osimhen potrebbe incidere davvero molto a livello psicologico, oltre che tecnico, in favore del Napoli. Osimhen in campo libera Kvara da più responsabilità, perché quando non c'è lui gli altri giocatori vengono rispettati ma non vengono temuti come viene temuto Osimhen. Inzaghi non dovrà concedere agli attaccanti del Napoli l'uno contro uno. In casa Inter, invece, Lautaro è cresciuto molto e con Thuram forma la coppia perfetta: l'argentino è un realizzatore, un uomo d'area; il francese ha una visione di gioco che io raramente ho visto in molti attaccanti. Gioca molto spesso di prima, con una giocata in verticale difficile da leggere, che lui solo vede e sa fare. Il Napoli deve fare molta attenzione a questa intelligenza calcistica di Thuram.

PANCHINA — E poi queste grandi sfide spesso possono essere decise dai cambi. Io ho un pallino che è Davide Frattesi: secondo me è una mezzala di quelle che possono fare la differenza, che sono pericolose in ogni zona del campo. Lui ha un senso dell'inserimento straordinario e questo è molto importante: Mazzarri deve fare attenzione agli inserimenti dei centrocampisti, Barella e Micki, i centrocampisti azzurri dovranno stare attenti a non farsi attirare dal pallone, ma a Leggere il movimento al limite dell'area delle mezzali.

