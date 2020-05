Capello: “Cassano aveva qualità alla Totti ma si fece male da solo. Per l’imitazione di Madrid…”

Intervenuto a Sky Sport, Fabio Capello ha parlato del talento di Antonio Cassano, protagonista anche di qualche fuoripista in qualche modo ‘previsto’ dallo stesso allenatore:

“Cassano aveva qualità tecniche e visione di gioco come Totti. La differenza tra i due è che Cassano aveva facilità di dribbling e una visione di gioco negli ultimi metri, faceva gol, non calciava come Totti però. Era un giocatore che poteva fare la differenza in ogni momento, la genialità di Cassano era unica. Purtroppo si è fatto male da solo. Ho parlato tanto con lui, gli dicevo di stare attento e di migliorare. Lui diceva: ‘Sì, sì, sì’. Ma la cosa durava un minuto e mezzo. Una volta ci trovavamo fuori Roma per un evento, gli dissi di andare piano in macchina. Lui lo vedemmo sulla corsia di emergenza perché in ritardo”.

IMITAZIONE DI MADRID – “Lui non fece nulla, non era una cosa che meritava di essere messa in evidenza. Era una caricatura dell’allenatore, era in grande difficoltà lui e per questo ho preferito non accentuare quello che era successo”.