Capello: “Inter la più forte tra le italiane. Con l’intensità del derby può battere tutti”

L'ex tecnico Fabio Capello , intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del derby di ritorno che potrebbe regalare la finale ai nerazzurri. Secondo l'allenatore l'Inter ha la qualità per poter mettere in difficoltà chiunque nella finale, ma serve l'internsità e l'atteggiamento del derby col Milan.

"L'Inter è la squadra più forte tra le italiane, almeno se restiamo all'analisi dei singoli giocatori e della qualità di una rosa completa. Se gioca con l'intensità che ha mostrato nel primo tempo di mercoledì sera, senza lasciare spazi agli avversari, credo che in una partita singola possa giocarsi le sue chance contro chiunque. Chi sarebbe meglio affrontare in caso di passaggio in finale? Credo che il Real, tatticamente, sia molto attento e preparato e non ti permette di avere spazi. Il Manchester City, però, pressa molto e, se non la prepari bene, non ti fa giocare.