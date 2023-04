Capello: “Dzeko-Lautaro stanno bene insieme. Il bosniaco in gare così…”

Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Juve, a Skysport ha parlato della partita tra Benfica e Inter a pochi minuti dal calcio d'inizio. «Formula Champions la coppia formata da Lautaro e Dzeko? Mi sembra di sì, mi sembra che si trovino meglio. Soprattutto il bosniaco aiuta anche il centrocampo, quando deve uscire aiuta di più, è un punto di riferimento, ha più tecnica di Lautaro, diciamolo chiaramente».

«Sono due giocatori diversi, l'argentino potrebbe essere pericoloso sui contropiedi. In una partita in cui devi giocare di reparto Dzeko lo vedo meglio. Lukaku lo impiegherei a partita in corso, potrebbe dare una grossa mano», ha sottolineato.