Capello: “Inter, non grande feeling Inzaghi-giocatori. Quando vedo quei gesti…”

In studio a Sky Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha parlato così a poco più di un’ora da Inter-Barcellona di Champions League

In studio a Sky Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha parlato così a poco più di un’ora da Inter-Barcellona di Champions League:

“L’Inter è una squadra completamente diversa ora. È evidente che ora fra giocatori e allenatore non c’è grande feeling, ma quando si giocano queste partite così importanti, queste cose non si vedono. Quando vedo troppi gesti, mi cadono le braccia. Un allenatore in queste cose deve intervenire, perché i giocatori colpevolizzano i loro compagni davanti al pubblico”, le sue parole.