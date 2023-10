Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così prima della sfida dell'Inter col Benfica: "Credo che la lezione della prima partita per l'Inter è stata molto importante: andrà in campo con attenzione e cattiveria e molta più umiltà. Stasera Inzaghi ha messo la squadra migliore, preferisco Pavard a Darmian: è un'Inter che si conosce, non dovrà giocare un primo tempo come in Spagna".