Capello: “Sull’Inter discussioni datate. Ma Conte ha capito come deve giocare”

Fabio Capello a Skysport ha parlato dell’Inter e si è soffermato sul lavoro fatto da Antonio Conte:

«Per me è la favorita dall’inizio dell’anno quindi questa Inter per me non è una novità. Quando si parlava di acquisti certi giocatori perché non siamo competitivi o perché ci sono rose più ampie, sono discussioni datate ormai. La squadra di Conte ha più personalità, più forza. Conte ha capito come deve giocare, pressa quando deve farlo e riparte in contropiede quando serve. Quando mette la palla in area di rigore c’è sempre pericolo. Una squadra che ha capito come deve giocare e resta favorita. Anche se il Milan è cresciuto tanto nella convinzione, nella qualità del gioco e gli ultimi acquisti sono mirati a mantenere questa qualità. Sarà competitivo fino in fondo».

(Fonte: Skysport)