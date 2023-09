Capello: “Inter-Juve per lo scudetto? Sono le più competitive. Allegri si nasconde, ma…”

C’è chi quantifica in 6-7 punti in più la possibilità di lottare per lo scudetto senza Coppe: concorda? — «Se sono 7 non lo so, perché poi le partite vanno vinte… Ma se si pensa al minor stress mentale e fisico, 5 punti in più ci possono stare».

Allegri parla di obiettivo Champions e non di scudetto: perché? — «Stavolta Max si nasconde. Probabilmente perché non vuole passare per favorito dopo gli ultimi due anni. Nascondersi, però, non è da Juventus… (risata). Allegri è un professore del mestiere, sa cosa serve per vincere».

Per lo scudetto sarà Inter-Juve? — «Mi sembrano le due squadre più competitive. L’Inter è convinta della propria forza e ha una rosa più attrezzata, la Juve possiede dei valori importanti e non ha le Coppe».

Le altre rivali? — «Il Milan non mi è piaciuto nel derby, ma in Champions ha disputato un’ottima partita. La Roma dipende molto dalla coppia Dybala-Lukaku. Il Napoli mi è sembrato in crescita in Coppa, però gli azzurri devono ritrovare la voglia di pressare dello scorso anno e i migliori Kvara e Osimhen. La Lazio è partita piano e l’addio di Milinkovic Savic si fa sentire: l’altro giorno per far gol di testa, una delle specialità del serbo, è dovuto andare in area Provedel, il portiere… A parte le battute, la squadra di Sarri l’ho vista meglio contro l’Atletico e in campionato risalirà».

