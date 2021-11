Capello: “Inter, Lautaro come Dzeko in un aspetto. Contro lo Sheriff…”

Le considerazioni dell'ex allenatore a proposito dell'argentino che ha solo sfiorato la rete a Tiraspol

Fabio Capello, ospite di Sky Sport, ha analizzato la prestazione di Lautaro Martinez in Sheriff-Inter di ieri sera. Queste le parole dell'ex allenatore sull'argentino: "Lautaro sa fare movimento con palla e senza palla. Mette in difficoltà gli avversari come Dzeko perché non dà riferimenti e può essere sempre pericoloso. Con lo Sheriff ha ciccato in pieno una palla gol propiziata da Vidal e questo gli è mancato un po’, ma l’Inter va elogiata per quanto fatto nel complesso".