Capello: “Prossimo campionato? Non mi sbilancio. Su Inter, Juve e Milan leggo che…”

"Cosa mi aspetto dal prossimo campionato? Adesso non si può puntare a nulla, bisogna aspettare la fine del mercato, tendo sempre a non sbilanciarmi sul campionato futuro. Se leggi sulla Juventus tante chiacchiere e nulla, leggi il Milan tante chiacchiere e nulla, l’Inter uguale. Non si possono fare ipotesi su cose che non sono ancora concrete".