Capello: “La Juve non ha giocato 65 minuti. Scudetto? Zero fughe. Inter competitiva”

L'allenatore ha detto la sua sulla gara tra nerazzurri e bianconeri e si è soffermato sulla lotta per il titolo

Fabio Capello, al club commentare per Skysport Inter-Juventus, ha detto la sua sulla sfida del Meazza : «La Juve non ha giocato per 65 minuti, poi ha fatto i cambi e si è vista nell'area avversaria. Per quanto riguarda il rigore parafrasando Boskov 'è rigore quando l'arbitro chiamato dal VAR, anche se non aveva visto niente, fischia».

«Per la corsa scudetto è ancora troppo presto. In questo momento anche le squadre impegnate in Champions possono risentirne. Per me quindi non è una fuga di Milan e Napoli. Non la vedo questa fuga. L'Inter la vedo più che mai competitiva. La Roma è lontana ma può dare fastidio a tutti. Ci sono squadre che hanno la qualità per essere ancora protagoniste. Avevo messo Inter, Juventus e Napoli a competere per il titolo. Il Napoli in questo momento è la formazione più pericolosa», ha sottolineato. «Allegri non mi ha convinto. Non mi ha convinto in tutte le scelte, neanche tattiche, Chiesa tenuto lontano dall'area di rigore non l'ho capita. Davanti alla porta con pochi giocatori, non ha giocato per 65 minuti. Poi con i cambi si è vista una Juventus diversa. La Juventus non ha mai attaccato, l'Inter avrebbe meritato qualcosa di più».