Capello: “Inter? Momento di riflessione perché quando mancano alcuni giocatori…”

Le parole dell'ex tecnico: "Un campionato che sta andando ancora bene all’Inter perché quelle di dietro non ne hanno approfittato"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Un campionato che sta andando ancora bene all’Inter perché quelle di dietro non ne hanno approfittato. Potenzialmente l’Inter è ancora prima. A dimostrazione che sarà un campionato che si vincerà solo sul filo di lana, senza grandi distacchi in classifica.