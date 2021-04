Capello: “Inter, per lo scudetto non c’è storia. Conte resta? Sono convinto che…”

Le parole dell'ex allenatore: "Antonio all'Inter ha creato già un gruppo forte e sono convinto che faranno cose importanti aprendo un ciclo"

Fabio Capello , ex allenatore, ha concesso un'intervista ai microfoni de IlGiornale.it. Tra i vari temi affrontati, anche quello legato al momento dell'Inter capolista.

"Assolutamente sì, non c'è proprio storia per lo scudetto. L'ho detto tempo fa quando il Milan perse in casa dello Spezia che l'Intera aveva di fatto già vinto il titolo. Le pretendenti al titolo sono troppo lontane e le partite da giocare diventano sempre di meno. Credo che il vantaggio sia davvero incolmabile"