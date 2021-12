Capello: “Per Mourinho Roma non da quarto posto? E’ sempre difficile…”

Le parole dell'ex tecnico: "Ad agosto, quando tutti parlavano di un'Inter ridimensionata, avevo indicato i nerazzurri come i favoriti per lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così delle big di Serie A partendo dalla Roma, che a detta di Mourinho non è da quarto posto: «È sempre difficile mettere bocca in casa d'altri. A me sembra attrezzata ma non sono io l'allenatore. È chiaro che poi ci sono gli infortuni, le squalifiche, alcuni calciatori che fanno la differenza come Zaniolo e Smalling che stanno iniziando soltanto ora ad entrare in forma. Ma sia Roma che Lazio possono competere per andare in Champions. Al di là dell'Inter che è superiore a tutti, le altre 4-5 squadre sono più o meno sullo stesso piano. E ora ci sarà la coppa d'Africa che può frenare Milan e Napoli. Ad agosto, quando tutti parlavano di un'Inter ridimensionata dopo gli addii di Conte, Lukaku e Hakimi, avevo indicato i nerazzurri come i favoriti per lo scudetto. E i fatti mi stanno dando ragione».