Capello: “Scudetto? Sempre detto Inter. Questo giocatore fa la differenza”

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così delle dichiarazioni rilasciate da Simone Inzaghi dopo Liverpool-Inter in merito all'aver preservato Edin Dzeko nel finale e non solo: "La dichiarazione è stata sbagliata, più che la scelta di non mettere Dzeko. Lui ci voleva più che mai, mandi su la palla e lui è in grado di tenerla. Poi magari un calcio d'angolo, una punizione o un liscio degli avversari: questo può aiutarti. Lo scudetto? Io ho sempre detto l'Inter, il Napoli non l'ho visto determinato come avrei sperato contro il Milan. L'Inter è una squadra che sa cosa fare, ha cambiato gli attaccanti e basta: sono tutti pronti ad esprimersi come l'anno prima. Poi c'è un giocatore che quando gioca fa la differenza, quando non gioca si sente: che è Barella".