Capello: “Curioso per Bastoni. Deve dimostrare il suo reale valore nell’Italia”

In collegamento con Sky Sport dall'Olimpico, Fabio Capello si è detto curioso di visionare la prestazione di Alessandro Bastoni in vista di Italia -Galles:

"Quando perdi in un torneo come questo, il tarlo si insinua. La vittoria dà morale e ti fa passare la stanchezza, le sconfitte ti rimangono dentro e nella testa. Non si possono fare calcoli, inutile pensare alle prossime avversarie. Sia l'Austria che l'Ucraina sono squadre che possiamo tranquillamente battere. Questa Italia ha fatto vedere il calcio più bello, bisogna continuare così. Sono curioso di vedere Bastoni, è importante per vedere il suo reale valore in Nazionale".