Capello: “CL? Favorito il City, al PSG non do tanta fiducia. Juve lenta, Allegri…”

L'allenatore ha parlato della competizione che sta per iniziare e ha scelto la sua squadra favorita. Ha parlato anche dei bianconeri

«La favorita per la Champions? Per me è il City che è migliorata rispetto agli altri precedenti. Competitor forti, non ci sono le spagnole ma ci sono le inglesi, il Bayern potrebbe essere pericoloso. E vorrei vedere che cosa faranno i tre tenori del PSG in questa CL. Non gli do tutta questa fiducia». Fabio Capello ha parlato su Skysport e ha detto la sua sulla competizione che sta per iniziare.

Ha parlato anche della Juventus che deve affrontare il Malmoe: «Sarà una gara particolare perché i bianconeri hanno fatto male in campionato. Giocano sulla carta contro una squadra che non dovrebbe creare problemi sulla carta in maniera assoluta. Ma la Juve che ho visto in queste gare è lenta, senza aggressività e voglia di soffrire non mi è piaciuta. Col Napoli ha sofferto tanto. Vedremo se Allegri riuscirà a dare qualcosa di più alla squadra proprio perché gioca contro una formazione contro la quale non più perdere. Ronaldo era un valore aggiunto e sta mancando già adesso. Al momento non si è vista ancora la Juve con la mentalità di Allegri. Non vorrei che lui faccia da ombrellone a tutti i problemi che ci sono nella squadra e i giocatori non si sentano responsabilizzati».