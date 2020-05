Capello: “Lautaro è molto bravo, è un combattente. Il Barça? Meglio titolare all’Inter…”

Fabio Capello, in un’intervista a El Larguero di Cadena Ser, ha messo in luce le qualità di Lautaro Martínez e allo stesso tempo ha consigliato l’attaccante di rimanere all’Inter nonostante la corte spietata del Barcellona. “Lautaro Martínez è un giocatore molto bravo, ha tutto: tanta qualità, movimenti molto veloci ed è molto rapido quando tira in porta. È un combattente che sa muoversi all’interno dell’area e ha qualità. Arrivare al Barça dove c’è Suarez ed essere titolare è difficile, lo vedrei meglio titolare all’Inter“.

(Mundo Deportivo)