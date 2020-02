Capello: “Scudetto, l’Inter è lì. Ma alterna ottimi momenti ad altri in cui si perde”

Intervistato da Sky Sport a margine dei Laureus Sports Awards in corso a Berlino, Fabio Capello ha commentato la lotta scudetto tra Juventus, Lazio e Inter, che ieri ha vissuto un capitolo importante dopo la vittoria biancoceleste ai danni della squadra di Antonio Conte:

“E’ una sorpresa che la Juventus abbia 10 punti in meno dell’anno passato. Per questo i rivali sono più vicini. L’analisi è semplice. Le rivali sono più vicine: l’Inter è lì, la Lazio è la vera sorpresa del campionato. Non si pensava che i biancocelesti facessero così bene, hanno acquisito la giusta mentalità. I nerazzurri, invece, hanno dei momenti di grande squadra e altri in cui si perdono. Sarà un campionato difficile fino all’ultimo momento. Se uno è convinto e crea un gruppo senza discussioni, anche con i giocatori che rimangono in panchina, l’allenatore ha raggiunto un grande traguardo. Se hai giocatori di qualità, poi, è tutto più semplice“.

(Fonte: Sky Sport)