Capello: “Lukaku immarcabile, con Lautaro viaggia a memoria. E se rimane Skriniar…”

"L'Inter si è rafforzata, per ora dispone del reparto d'attacco più forte. Lukaku e Lautaro si conoscono a menadito: hanno giocato insieme e insieme hanno vinto. Formano una coppia che viaggia a memoria, non ha nemmeno bisogno di rodaggio, è pronta all'uso e si sa già quanto può dare. L'unica incognita è data dalla partenza di uno come Perisic che quando è ispirato è sempre in grado di garantire giocate imprevedibili e pericolose. La variabile decisiva è il ritorno di un gigante come Lukaku, che ha una potenza senza eguali. Non è marcabile, una volta che è servito è difficile da arginare. I difensori più bravi tentano di imitarlo con la furbizia, ma a volte non bastano nemmeno quelli perché il belga li ribalta.