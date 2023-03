Capello: “Milan e Inter, disastro in campionato. Davo i nerazzurri favoriti con la Juve ma…”

Nel corso di un'ampia intervista a Marca, Fabio Capello , ex allenatore e attuale opinionista Sky per la Champions, ha parlato anche della stagione di Inter e Milan, concentrandosi principalmente sul percorso in campionato delle due milanesi:

"In campionato un disastro. Credevo ad inizio stagione che Inter e Juventus fossero le favorite. La Juventus ha avuto problemi, i suoi migliori giocatori, Pogba, Chiesa e Di Maria non hanno mai giocato ed erano i tre che facevano la differenza, perciò hanno perso punti nei primi mesi. Ora sta giocando bene in Europa League. Il Milan non è il Milan dell'anno scorso. Quando vinci uno scudetto dopo tanto tempo a volte pensi di poter vincere senza soffrire, senza aiutarsi. Quando si gioca la Champions League è un'altra squadra. Il loro problema è la testa"