Capello: ”Lukaku? Conte ha messo in evidenza la sua dote principale, ora…”

''Allegri la sta gestendo bene, con molta umiltà. Pensa al risultato, la Juve si è mossa bene sul mercato e anche in campionato. Ha preso giocatori importanti, maturi e punta allo Scudetto. Milan? C'è il rischio dell'appagamento dopo la vittoria, l'anno scorso la cercavano sempre. Però hanno una cosa importante, hanno Maldini e Pioli, Maldini sa come stimolare i giocatori, è un occhio importante. Il derby più bello? Sono tutti belli, la tensione, l'incazzatura post derby perso quando siamo amareggiati, la gioia di uscire con l'autobus di una volta, c'è una tensione superiore a Milano, non è regionale ma è nazionale. Lukaku? Conte ha messo in evidenza la sua caratteristica migliore anche perchè in Italia non c'erano difensori in grado di difenderlo, è un giocatore di un certo peso specifico e impegna sicuramente gli avversari''