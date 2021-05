Capello: “Mourinho porta appeal alla Roma. Curioso di vedere se farà come Conte o…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha così parlato dell'ufficialità di José Mourinho alla Roma

"Lui porterà entusiasmo, i tifosi si aspettano tanto da lui. E' una grande mossa anche per la Roma, la presenza di Mourinho porterà la squadra a ottenere dei giocatori se erano in dubbio tra scegliere l'Italia o l'estero. Sapendo di Mou, sceglieranno l'Italia, aumenta l'appeal. Tanti giocatori vorranno venire in Italia e questo vuol dire rinforzare la squadra e provare ad essere competitivi. Sarà un test, vediamo poi quanto tempo ci vorrà. Un po' come Conte che ha vinto al secondo anno. Vediamo se gli basterà così poco per vincere".