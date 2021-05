Mourinho, Capello: “A Roma può esaltarsi. Spero faccia bene come all’Inter”

Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha commentato a LaPresse l'arrivo di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa

Lo ha detto Fabio Capello commentando a LaPresse l'arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma per la prossima stagione. "Roma è una piazza difficile ma lui nelle piazze difficili si esalta - ha aggiunto l'ex allenatore di Roma, Real Madrid, Milan e Juventus - Spero per i tifosi romanisti che faccia tanto bene come ha fatto all'Inter".