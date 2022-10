Capello: “Inter, Onana ha ridato sicurezza. Male Barella, i suoi comportamenti…”

In studio a Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato così la vittoria dell'Inter per 1-0 contro il Barcellona in Champions League

Alessandro Cosattini

In studio a Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato così la vittoria dell'Inter per 1-0 contro il Barcellona in Champions League:

“Lewandwoski non l’ha mai presa, ha avuto una solo possibilità di calciare dal limite e ha ciccato la palla. Va dato merito alla difesa dell’Inter. Il meglio della serata? Onana, ha fatto due parate fondamentali e ha dato sicurezza alla squadra, che forse ne aveva un po’ persa dopo le ultime prestazioni di Handanovic. Il peggio Barella per come si comporta in campo, un giallo dopo 20’ per proteste danneggia lui e la squadra. Non deve continuare così”.