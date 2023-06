Capello: “Inter ha dimostrato che si può giocare contro tutti. Ora acquisti giusti”

“Avevo detto nelle previsioni che non c’era così distanza. L’Inter ha avuto le sue occasioni e non le ha sfruttate, si è visto l’orgoglio della squadra che non voleva mollare. Il calcio italiano è cresciuto, le tre finali perse non sono state dominate, dobbiamo continuare così. Si può giocare contro tutti con personalità, l’Inter lo ha dimostrato. Con pochi ritocchi può essere competitiva in campionato e Champions, attenzione agli acquisti giusti nei posti giusti. Voglio dire una bestemmia: l’uscita di de Bruyne ha favorito il City per come ha giocato Foden.