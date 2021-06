Capello: “Italia squadra vera. Locatelli? Primo gol alla Cambiasso”

L'Italia, dopo un grande esordio contro la Turchia, non delude nemmeno contro la Svizzera e vola agli ottavi di finale dell'Europeo

"Il livello della Svizzera è stato inferiore a quello che ci aspettavamo. Bellissima Italia: un inizio così così, ma poi la qualità dei calciatori ha fatto la differenza. Quando ripartiamo, se ci sono spazi diventiamo imprendibili. Arriviamo facilmente in area di rigore. Forse è mancato qualcosa lì, dato che potevamo chiudere prima la partita. Locatelli? Contento per lui: soprattutto in occasione del primo gol, ha fatto qualcosa che deve fare un centrocampista, arrivare in corsa. Un po' come faceva Cambiasso. In questa squadra c'è grande attenzione, lucidità e spirito. Questa è una squadra vera. Immobile? Lavora come un pazzo, non si lamenta mai. Si merita questi gol"