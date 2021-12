Capello: “L’Inter non ha dimostrato la superiorità che ha in Italia. Ci serva da lezione”

Le parole dell'ex tecnico: "L'Inter mi piace molto quando gioca in Italia però stasera contro una squadra di alta velocità di idee e giocate è andata in difficoltà"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex tecnico, ha commentato così la sconfitta dell'Inter ai danni del Real Madrid: "Ero interessato a vedere questa partita, l'Inter mi piace molto quando gioca in Italia però stasera contro una squadra di alta velocità di idee e giocate è andata in difficoltà: non ha fatto vedere quella superiorità dimostrata in Italia. Ci serva da lezione: dobbiamo capire che dobbiamo essere più veloci nelle idee e nei movimenti della palla. Il centrocampo è la forza del Real, i giovani corrono e poi c'è Benzema in avanti: questa squadra può dar fastidio. Gioca un calcio di qualità ma ha qualche momento in cui si perde: l'Inter in 10 ha avuto qualche occasione. Però si vede l'impronta di Ancelotti: è una squadra che gioca con tranquillità".