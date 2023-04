Capello: “Brozovic-Onana? Segnale positivo. Inter non deve fare questo errore”

"Scelte di formazione? Una decisione che avrei preso anche io. Conosce i giocatori di fronte, hanno un’esperienza in più dell’andata, conoscono punti deboli e di forza. Il problema è un altro: che l’Inter vada in campo per vincerla. A volte col doppio vantaggio si va a gestire. Questo sarebbe l’errore più grave stasera. Ma conta la testa dei giocatori, l’allenatore parla, poi in campo vanno loro. Il Benfica non ha nulla da perdere, darà il 110%. Brozovic-Onana? Per me è un segnale positivo. Critiche? Inzaghi si toglie sassoloni, non sassolini. Le critiche dipendono molto dal campionato, ma ci sono stati anche passi falsi immeritati. È stato anche sfortunato”.