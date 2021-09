Capello: “Inter, non sarà facile. Inzaghi deve puntare sulla verticalità. In Italia…”

E' un giorno importante nella stagione dell'Inter. Contro lo Shakhtar i nerazzurri si giocano una buona fetta del loro cammino europeo

"Quelle che attendono Milan e Inter non saranno partite semplici, soprattutto perché a livello internazionale ci manca un po' di velocità. Vedremo se riusciranno a reggere. C'è qualche carenza anche sul piano della qualità. A volte tendiamo a passare la palla indietro, e questo aiuta gli avversari. Dobbiamo migliorare, ma speriamo che Pioli e Inzaghi giochino in verticale. Soprattutto l'Inter, perché lo Shakhtar tende a concedere qualcosa. Dico che l'Inter è favorita in Italia perché la partenza di Lukaku e Hakimi ha secondo me tirato fuori dal gruppo una grande voglia di rivincita".