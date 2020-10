Capello: “L’Inter ha dominato e ha subito due gol su due tiri. È mancata la qualità di Hakimi”

L’ex tecnico Fabio Capello ha parlato a Sky Sport della prestazione dell’Inter di Conte nel pareggio per 1-1 contro il Borussia Moenchengladbach:

“L’Inter ha dominato la partita ed è calata negli ultimi minuti. Due tiri in porta subiti e due gol. Lukaku non ha fatto una grande partita, ma è stato decisivo con due gol. Molto bravo, nonostante la statura fisica dei difensori. Brozovic è entrato e ha salvato il risultato. Manca qualcosa nella manovra, l’Inter ha fatto una buona partita, con Hakimi avrebbe potuto fare di più. La sua qualità è mancata, Darmian pericoloso ma non sfruttato. L’anno scorso l’Inter aveva una difesa fortissima, quest’anno prende sempre gol. L’Inter doveva essere già pronta e rodata, invece balbetta e subisce tanti gol. I giocatori ci sono, ma in questo momento non mi piace, va a sprazzi e non ha continuità e subisce tanti gol”.