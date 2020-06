Capello: “Giusto che il calcio riparta, sarà spettacolo vero. Possesso palla? Pippa spaziale!”

Intervistato da Repubblica, Fabio Capello ha detto la sua sulla ripartenza del calcio italiano. L’ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, oltre che dello Jiangsu Suning, non ha dubbi: la favorita è la Juventus. Ecco le sue parole:

CORONAVIRUS E RIPARTENZA – “Ho avuto paura, sono sincero. Sono rimasto a Lugano, dove gli over 65 potevano uscire per le compere ma entro le 10 di mattina. Quindi la spesa, e poi prigionieri tra le pareti. Giusto che il calcio riparta, perché è un’industria dello spettacolo che sfama tanta gente, non è mica uno svago per chi non ha nulla da fare. Ed è sbagliato pensare solo ai milionari, che in percentuale sono pochi. Qui si rinasce solo lavorando”.

SPETTACOLO VERO – “Appassionante e vero. Ma i giocatori dovranno essere bravi ad emozionarsi e caricarsi in un contesto da allenamento, però un allenamento che ora vale 3 punti. Vincerà chi avrà fatto la preparazione più intelligente. La Juve è favorita perché ha più qualità. Però la Lazio è solida e sa di essere forte. A me piace tanto l’Atalanta, testa e gambe giuste”.

POSSESSO PALLA E MOTIVAZIONI – “Ah, il possesso palla: una pippa spaziale! Ha stravolto il calcio. Se lo fai a 35 metri dalla porta può andare, ma a 70 è stucchevole. Le motivazioni vengono da sole, i ragazzi sono tutti appassionati e non vedono l’ora di ricominciare. Il problema, semmai, saranno gli infortuni e le condizioni dei reduci da coronavirus”.

MANCINI – “Mi piace molto: nel suo gioco vedo alcune cose del mio pensare calcio. Con un grande centrocampo si va lontano, più nel mezzo che sugli esterni”.

(Fonte: Repubblica)