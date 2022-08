Capello: “La Roma non si può più nascondere. Solo l’Inter davanti, ammesso che…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato della Roma. I giallorossi sono uno dei club più attivi sul mercato e hanno già piazzato diversi colpi in entrata. "Succede che la Roma non si può più nascondere. Al momento, solo l’Inter è un passo davanti alle altre – ammesso che non vendano Skriniar e Dumfries – ma per il resto i giallorossi sono all’altezza della Juve, che ha già i suoi problemi, e del Milan".