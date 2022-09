Capello: “Scelte Inzaghi? Pensavo in un 3-0 facile, Inter mi ha deluso perché…”

“Scelte di Inzaghi? Pensavo l’Inter vincesse 3-0 facilmente, in superiorità numerica la squadra mi ha deluso. Ha sofferto territorialmente anche in superiorità numerica, l’Inter ha difeso per ripartire in contropiede, non mi convince come strategia. La palla girava lentamente indietro. Acerbi mi è sembrato subito un leader per come ha sgridato un compagno di squadra. La vittoria col Viktoria Plzen dà morale e fiducia, ora la situazione è in miglioramento dopo un inizio difficile".