Capello: “Non vedo grossi problemi per l’Inter, squadra cresciuta. Importante il rientro di…”

Dopo 11 anni, l’Inter torna a Kiev, che nei tifosi nerazzurri evoca dolci ricordi. La gara contro la Dinamo nell’autunno del 2009, infatti, rappresentò la svolta verso la cavalcata trionfale in Europa per la squadra di Mourinho. Anche quest’oggi, l’Inter si gioca tre punti importanti nell’inseguimento agli ottavi di finale contro lo Shakhtar Donetsk. Nel prepartita, Fabio Capello ha detto:

“Secondo me l’Inter è cresciuta. C’è un centrocampo che filtra bene gli attacchi avversari, non dovrebbero esserci grossi problemi. Non è una squadra in grado di impensierire i nerazzurri. In difesa è importante il rientro di Bastoni: giovane, ha qualità. D’Ambrosio sta facendo bene, de Vrij deve sempre giocare. Vidal, Brozovic e Barella è un centrocampo che aiuta la difesa. Senza l’aiuto del centrocampo, la difesa diventa più vulnerabile. Ecco perché è tornato un certo equilibrio. Vidal? Ha cambio di ritmo e può dare fastidio ai difensori avversari. E’ una partita importante quella di oggi. “.

(Fonte: Sky Sport)