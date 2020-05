Capello: “La sosta è servita all’Inter per capire qualcosa di più. Adesso Conte…”

Intervenuto a Deejay Football Club, l’ex tecnico Fabio Capello ha parlato della ripresa del campionato italiano e della condizione delle squadre:

“Credo che l’unico sistema sia tenere i giocatori in ritiro. Quando torni a casa non sai mai chi è entrato in casa, se i parenti sono stati contaminati. 40 giorni di ritiro come i Mondiali potrebbe essere una soluzione. Mi sembra molto ben preparata la Lazio, nessuno è andato in giro e sono stati sotto controllo. Un’altra squadra molto preparata è l’Atalanta. All’Inter la sosta è servita per capire qualcosa di più e mettere in campo idee e modifiche che aveva in testa Conte. La Juve è la squadra che col singolo vince le partite. Nelle difficoltà la mente cerca nuove strade. Un calciatore dovrebbe rispondere sì alla chiamata, dobbiamo mettere da parte l’egoismo. È un’industria e tutti si devono sacrificare. Senza pubblico? Sarà uguale per tutti quanti. Bisogna adattarsi, ma bisogna cercare di essere protagonisti positivi. Le 5 sostituzioni scelta intelligente: hanno tutti lavorato a casa sul dritto, mai lateralmente. Giocando ogni tre giorni ci potrebbero essere più infortuni”.