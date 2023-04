Capello: “Successi Inter per la mentalità di Zhang. Correa ora carta vincente”

In studio a Sky Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha parlato così dei nerazzurri di Inzaghi dopo il passaggio dell'Inter in semifinale

Sarà derby di Milano in semifinale di Champions League. L’Inter stacca il pass e avrà dunque di fronte il Milan. In studio a Sky Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha parlato così dei nerazzurri di Inzaghi e non solo nel post-partita: