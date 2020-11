Capello: “Inter, sì al tridente. Questo Real è abbordabile. Un duello può essere la chiave”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello è convinto che l’Inter possa anche rischiare di giocare con tre punte questa sera a San Siro contro il Real Madrid, a patto che Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez giochino con il necessario spirito di sacrificio:

“Ci vuole sacrificio, e mi sembra che i tre attaccanti dell’Inter abbiano le qualità per aiutare i centrocampisti. Bisogna trovare il modo per farli giocare, dato che l’Inter gioca molto con i cross degli esterni. Il Real Madrid che arriva a Milano, comunque, è molto abbordabile. Non so quante altre volte ci sarà un Real Madrid così. Nacho potrebbe trovarsi in difficoltà contro la forza dirompente di Lukaku. In ogni caso, i tre attaccanti possono giocare insieme, possono coesistere“.

(Fonte: Sky Sport)