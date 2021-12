Capello: “Inter superiore a tutte. Quando tutti parlavano di squadra ridimensionata…”

Intervistato da Il Messaggero, il tecnico elogia la squadra di Inzaghi

Intervistato da Il Messaggero, Fabio Capello critica Massimiliano Allegri. Secondo Capello il tecnico della Juventus non doveva tornare sulla panchina bianconera. "Per me ha sbagliato. Ma non perché aveva vinto tutto. Io sono tornato sia al Milan che al Real Madrid. L’errore è dovuto al fatto che aveva in mano un’offerta proprio del Real Madrid. E quelli sono treni che devi prendere. A Torino lo aspettavano come dipendesse soltanto da lui tornare a dominare in Italia. E visto che non accade, ora è finito nel mirino della critica. Ha preferito non rischiare andando all’estero per rimanere ancorato alle sue abitudini. Ma questo non toglie nulla al valore di Max. Se tra 1-2 anni riporterà la Juve ai suoi livelli, chapeau".