Capello: “Champions? L’Inter ha avuto tempo per riprendersi. Per la Juve difficile”

Le parole dell'ex allenatore sulla Juventus: "Ma il tanto vituperato Allegri? Ha fatto due finali, vinto i campionati... Non è mai stato messo in evidenza quello che ha fatto"

Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto: "Se togliamo Chiesa chi ha fatto realmente la differenza? A livello difensivo Cuadrado è mancato. Chiesa era il giocatore che aveva qualcosa in più, gli altri erano spenti. McKennie non ha dato vivacità, Arthur gioca a rugby, solo palla orizzontale, mai velocità: è mancato questo cambio di ritmo. Ronaldo di solito lo dà, stasera non era Ronaldo. E' mancata brillantezza. Ma il tanto vituperato Allegri allora? Ha fatto due finali, vinto i campionati... Non è mai stato messo in evidenza quello che ha fatto: volevano un calcio diverso, queste cose bisogna dirle. L'Inter ha avuto tempo per riprendersi, è più difficile per la Juve perché l'Inter ha preso un ritmo importante".