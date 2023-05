EDICOLA CDS / Capital League: Lazio e Roma contro lo strapotere di Milano

Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata alla corsa Champions League. Oggi scenderanno in campo Inter e Milan contro rispettivamente Roma e Lazio. "Capital League: Lazio e Roma contro lo strapotere di Milano: Champions in palio. L'Olimpico sta preparando un'accoglienza speciale per Mourinho: "Resta con noi". Gioca Abraham, Dybala si scalda. Correa vicino a Lukaku".