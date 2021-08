Serie A al via: chi sarà capocannoniere? CdS: “Occhio a Dzeko e a Lautaro”

La Serie A 2021/22 comincia oggi: l'Inter, dopo aver perso Lukaku, cerca nuovi gol dal bosniaco e dall'argentino

Si alza il sipario sulla Serie A 2021/22: si comincia oggi alle 18:30 con Inter-Genoa e Verona-Sassuolo. Il Corriere dello Sport si sofferma sulla corsa al titolo di capocannoniere: "L'ha vinta tre volte. Come Platini, Riva, Signori, Pruzzo, Pulici e la leggenda Meazza. Il record appartiene a Gunnar Nordahl, primo nella classifica marcatori in cinque diverse stagioni tra il 1949 e il 1955: era un'altra epoca. Oggi riparte la corsa di Ciro Immobile, discusso in azzurro, irresistibile in Serie A. [...] Tornerà a caccia del quarto titolo rinnovando la sfida a Ronaldo.