Serie A, il premio di capocannoniere intitolato a Paolo Rossi

L'Assocalciatori ha deciso di legare per sempre al nome di Paolo Rossi il riconoscimento assegnato al capocannoniere della Serie A. Il primo a fregiarsi del trofeo, un pallone di plexiglass trasparente, impreziosito da due dischi d'argento, uno dei quali placcato in oro, con al centro la foto dell'eroe azzurro del Mundial '82, è Cristiano Ronaldo, che ha vinto la classifica dei goleador nell'ultimo campionato, e sarà impreziosito da 29 diamanti incastonati, quante le reti del portoghese della Juventus, per un valore complessivo di 3,30 carati.